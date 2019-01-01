В Прикамье временно ограничили посещение лесов
В лесах Пермского края установился IV класс пожарной опасности, в связи с чем их посещение ограничено. Об этом сообщает «Рифей-Пермь».
Ограничение вводится с 14 по 17 июля в 27 территориях Пермского края. Пребывание граждан в лесах и въезд в них, за исключением сквозного проезда, запрещён в Березниковском, Красновишерском, Горнозаводском, Добрянском, Ильинском, Нытвенском, Краснокамском, Губахинском, Кизеловском, Суксунском, Чердынском, Кунгурском, Лысьвенском, Осинском, Очёрском, Оханском, Верещагинском, Соликамском, Чусовском и Гремячинском городских округах, а также в Александровском, Кишертском, Берёзовском, Ординском, Сивинском и Карагайском муниципальных округах и Пермском районе.
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