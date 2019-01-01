К 300-летию Перми в России могут выпустить памятную монету Поделиться Поделиться Твитнуть

Центробанк прислал ответ врио губернатора Пермского края Дмитрию Махонину на обращение о возможности выпуска памятной монеты к 300-летию Перми. Письмо размещено в телеграм-канале краевых властей «Компрос».

Согласно тексту письма, юбилей Перми будет учтён при формировании плана выпуска в обращение памятных и инвестиционных монет на 2023 год.

Обращение краевых властей датировано в СЭД 3 апреля 2020 года.

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