Дмитрий Енцов журналист Количество вакансий в Прикамье выросло на 29% Поделиться Поделиться Твитнуть

Количество вакансий в Пермском крае в начале июля выросно на 29% по сравнению с прошлогодним маем и на 5% по сравнению с прошлогодним июнем. Такие данные приводит рекрутинговый сайт hh.ru.

Количество резюме в регионе также растёт — на 6% по сравнению с маем и на 13% по сравнению с июнем прошлого года.

По итогам нынешнего июня, работодатели чаще всего искали специалистов из сфер «продажи» (29% от общего числа вакансий в регионе), «рабочий персонал» (20%), «строительство, недвижимость» (15%), «производство» (14%) и «ИТ, интернет, телеком» (10%).

Среди соискателей наиболее популярными оказались профессиональные сферы «продажи» (15% от общего числа резюме в регионе), «административный персонал» (8%), «производство» (8%), «транспорт, логистика» (6%) и «бухгалтерия, финансы» (5%).

Наиболее сильно в июне по сравнению с маем вырос спрос на специалистов сфер «искусство, развлечения, масс-медиа» (+88%), «строительство, недвижимость» (+87%), «автобизнес» (+82%), «страхование» (+64%) и «транспорт, логистика» (+57%).

При этом за июнь упал спрос на специалистов добычи сырья (-8% к маю) и научно-образовательной сферы (-15%).

Конкуренция среди соискателей в июне снизилась и составила 5,2 резюме на вакансию (в мае — 6,3).

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