Из-за технического сбоя в Пермском крае около 100 домов остались без газа Поделиться Поделиться Твитнуть

В посёлке Яйва Александровского района 12 июля на газопроводе произошёл технический сбой, в результате чего около 100 домов остались без газа. В квартиры посёлка около часа подавалось высокое давление газа. Из-за этого произошли массовые утечки газа в квартирах, а в некоторых квартирах — даже с возгораниями, пишет «Рифей-Пермь».

Над устранением технического сбоя работали 14 аварийных бригад. Для обеспечения безопасности жителей специалисты газовой службы в срочном порядке отключили газоснабжение. В зону отключений попали 76 многоквартирных и 16 частных жилых домов. В результате происшествия никто не пострадал. Вечером 12 июля газоснабжение было восстановлено во всех домах.

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