Дмитрий Енцовжурналист
На следующей неделе воду отключат в 40 домах Перми
На следующей неделе в Перми из-за ремонтных работ пройдут отключения холодной воды.
Как сообщает «Новогор-Прикамье», во вторник, 14 июля, с 9 до 19 часов воды не будет по адресам:
- Комсомольский проспект, 1, 10, 3, 4, 8;
- ул. Куйбышева, 4, 6;
- ул. Монастырская, 12, 43, 53а, 53б.
С 10 утра 14 июля до 10 утра 15 июля воды не будет по адресам:
- ул. Братская, 102, 171, 171а, 173, 175, 177, 70, 96, 96/1, 98;
- ул. Зеленогорская, 43;
- ул. Зеленогорская 2-я, 1, 31;
- ул. Казахская, 102, 104, 106, 56, 70, 70/1, 72;
- ул. Кемеровская, 45;
- ул. Красноуфимская, 49, 51;
- ул. Лихвинская, 60;
- ул. Новоильинская, 78;
- ул. Осокинская, 39;
- ул. Сахалинская, 3;
- ул. Южноуральская, 66.
В пятницу, 17 июля, с 9 до 20 часов воды не будет по адресам:
- ул. Крисанова, 69, 71;
- ул. Крылова, 36.
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