Дмитрий Енцов журналист На следующей неделе воду отключат в 40 домах Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

На следующей неделе в Перми из-за ремонтных работ пройдут отключения холодной воды.

Как сообщает «Новогор-Прикамье», во вторник, 14 июля, с 9 до 19 часов воды не будет по адресам:

- Комсомольский проспект, 1, 10, 3, 4, 8;

- ул. Куйбышева, 4, 6;

- ул. Монастырская, 12, 43, 53а, 53б.

С 10 утра 14 июля до 10 утра 15 июля воды не будет по адресам:

- ул. Братская, 102, 171, 171а, 173, 175, 177, 70, 96, 96/1, 98;

- ул. Зеленогорская, 43;

- ул. Зеленогорская 2-я, 1, 31;

- ул. Казахская, 102, 104, 106, 56, 70, 70/1, 72;

- ул. Кемеровская, 45;

- ул. Красноуфимская, 49, 51;

- ул. Лихвинская, 60;

- ул. Новоильинская, 78;

- ул. Осокинская, 39;

- ул. Сахалинская, 3;

- ул. Южноуральская, 66.

В пятницу, 17 июля, с 9 до 20 часов воды не будет по адресам:

- ул. Крисанова, 69, 71;

- ул. Крылова, 36.

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