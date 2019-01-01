Дмитрий Енцов журналист На шести автобусных маршрутах Перми временно изменена схема движения Поделиться Поделиться Твитнуть

Из-за ремонта на сетях ул. Карпинского на три дня — с 11 по 13 июля — изменилась схема движения шести автобусных маршрутов: №№4, 28, 29, 47, 56 и 59.

Маршрут №4 в направлении микрорайона Нагорного следует по улицам Карпинского, Советской Армии, Мира, Космонавта Леонова, Геологов и далее по маршруту следования с осуществлением посадки и высадки пассажиров на временном остановочном пункте «Школа №3» (на ул. Советской Армии после поворота с ул. Карпинского). В направлении Садового следует по улицам Космонавта Леонова, Мира, Советской Армии, Карпинского и далее по маршруту через остановки «Улица Беляева», «Улица Космонавта Леонова», «Улица Одоевского», «Дворец культуры им. Гагарина», «Улица 9-го Мая», «Улица Танкистов» и т. д.

Маршрут №28 от ул. Свиязева следует по улицам Карпинского, Рязанской, Шахтёрской, проспекту Декабристов через временную остановку «Авиагородок» (на ул. Рязанской после поворота с ул. Карпинского), «Театр «Ироничная компания», «Улица Веры Засулич» и т. д.

Маршрут №29 от проспекта Декабристов следует по улицам Шахтёрской, Рязанской, Карпинского через остановки «Улица Веры Засулич», «Театр «Ироничная компания» и т. д.

Маршрут №47 укорочен до остановки «Микрорайон Ераничи», далее следует по ул. Советской Армии в сторону остановки «Мачтобаза» через временную остановку «Школа №3» (по ул. Советской Армии после поворота с ул. Карпинского) и на существующих автобусных остановочных пунктах.

Маршрут №56 следует по улицам Карпинского, Стахановской, Мира, Качалова/Одоевского, Рязанской, Карпинского через остановки «Улица Стахановская», «Улица Чайковского», «Улица Советской Армии», «Улица 9-го Мая», «Дворец культуры им. Гагарина», «Улица Одоевского», «Авиагородок» (по ул. Рязанской после поворота с ул. Карпинского) и т. д.

Маршрут №59 следует по улицам Карпинского, Советской Армии, Мира через временную остановку «Школа №3» (по ул. Советской Армии после поворота с ул. Карпинского), а также «Улица Танкистов», «Улица 9-го Мая», «Дворец культуры им. Гагарина», «Улица Одоевского» и т. д.

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