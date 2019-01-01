Сергей Данилов За сутки из окон в Перми выпало два ребёнка Поделиться Поделиться Твитнуть

В связи с установившейся в Прикамье жаркой погодой участились случаи выпадения детей в возрасте от года ло 5 лет из окон. За вчерашний день произошло два подобных несчастных случая, сообщают в ГУ МВД России по Пермскому краю.

В Индустриальном районе Перми четырехлетний мальчик, навалившись на москитную сетку, выпал из окна 10 этажа. Малыш от полученных травм погиб. Материал проверки по данному факту направлен в следственный комитет. В п. Звездный из открытого окна квартиры, расположенной на 4 этаже, выпала двухгодовалая девочка. Москитная сетка не выдержала ребенка. Пострадавшая госпитализирована в больницу.

Дети, оставленные без внимания взрослых, используя различные предметы мебели, самостоятельно забираются на подоконник и выпадают из окон. Наличие противомоскитной сетки не спасает малышей от трагедии.

Полиция озвучивает необходимые меры безопасности:

— Держать окна закрытыми, если дома ребенок! Проветривать помещение только в присутствии взрослого!

— Никогда не оставлять ребенка без присмотра!

— Установить на окна блокираторы, замки, ограничители, чтобы ребенок не мог самостоятельно открыть окно!

— Никогда не ставить мебель возле окна! Ребенок очень быстро и беспрепятственно заберется на подоконник.

Полиция призывает граждан не забывать о бдительности и не оставаться безучастными. Если вы увидели детей, играющих без присмотра взрослых на подоконнике открытого окна, необходимо незамедлительно сообщить об этом в оперативные службы.

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