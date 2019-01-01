Пермский край при федеральной поддержке сможет создать более 2,6 тыс. временных рабочих мест Поделиться Поделиться Твитнуть

Федеральное правительство выделяет регионам России более 4 млрд рублей из резервного фонда Кабмина на частичное возмещение расходов по оплате труда сотрудников при создании временных рабочих мест. В рамках этой программы Пермский край получит 145,3 млн руб. для обеспечения занятости не менее 2 тыс 671 человек, сообщает сайт губернатора и правительства Прикамья.

Средства будут направлены на трудоустройство безработных, организацию дополнительного временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения в тех организациях, где введен режим неполной занятости, временно приостановлены работы или люди отправлены в отпуска без сохранения заработной платы, а также на организацию общественных работ.

Краевое правительство определит перечень работодателей, которые смогут воспользоваться федеральной поддержкой.

Марина Визе, заместитель министра социального развития Пермского края:

— Дополнительное финансирование станет хорошим механизмом в поддержке занятости населения. Это поможет сохранить прежние и создать новые рабочие места для тех, кто находится в поиске работы. Новые меры усилят действие уже принятых региональных мер поддержки занятости.

Напомним, программа поддержки предпринимателей в Пермском крае инициирована врио губернатора Пермского края Дмитрием Махониным. Ее суть в том, что работники, находящиеся в режиме неполной занятости, могут получить до 15 тыс. руб. единовременной материальной помощи. Такую помощь уже получили 9 тыс 232 жителя региона на общую сумму 117,3 млн руб.

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