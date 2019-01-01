Рузанна Баталина корреспондент Вместо афиши Культурная жизнь на диване с 10 по 13 июля Поделиться Поделиться Твитнуть

Новый уикенд — новые трансляции. Рассказываем, что посмотреть и послушать в эти выходные, не нарушая режим самоизоляции. Coldplay, «Ленинград», фестиваль «Мосты», этнический мастер-класс для детей и долгогжданная премьера «Балета Евгения Панфилова».

10 июля Пермская государственная художественная галерея выложит очередное видео в рамках проекта «Устами художника» (12+).

10 июля в 12:00 библиотека им. Пушкина представит онлайн-программу об искусстве фотографии (0+). Читатели могут посмотреть вирутальные книжные и фотовыставки, а также послушать интересные лекции. В 12:00 будет представлена виртуальная книжная выставка «Фотография — зримая литература», которая предлагает узнать, кто из знаменитых писателей увлекался фотографией. В 15:00 зрители смогут познакомиться с виртуальной фотовыставкой Максима Звонарева «А мне бы в небо», посвящённой фестивалю воздухоплавания «Небесная ярмарка». Будет представлена ретроспектива фотографий (свыше 50 работ), сделанных с 2012 по 2019 год. В 17:00 начнётся трансляция лекции «Прогулка по Пермскому краю. Разговор от первого лица» — встреча с фотографом-краеведом Алексеем Гречищевым. В течение дня будет проходить флешмоб «Моя фотоистория в библиотеке».

10 июля в 22:00 Wink покажет концерт группы Coldplay Live at La Cigale 2012 (18+).

10 июля в 22:00 МегафонТВ покажет концерт группы «Ленинград» (18+).

10 июля с 04:40 до 11 июля, 03:30 TheatreHD покажет трансляцию оперы «Франческа да Римини» (16+).

11 июля в 14:00 Центр поддержки культурных и социальных проектов «АРТкад» проведёт лабораторию «АРТкад. Школа этнического творчества» (0+): мастер-классы для детей по современному этническому дизайну и декоративно-прикладному искусству на основе традиционной коми-пермяцкой культуры.

В Перми проходит городской общественный фестиваль разговоров и практик, идей и смыслов «Мосты» (12+) со сквозной темой «Возвращение к «нормальному» и обсуждением новой «нормальности». 10 июля в 19:00 пройдёт публичное обсуждение темы «Сериалы в эпоху кризиса» (18+). 11 июля в 12:00 — урбанистическая лаборатория «Сохраняй» (0+).

11 июля с 04:40 (до 12 июля, 03:30) TheatreHD начинает трансляцию оперы «Евгений Онегин» (16+). За пультом — Валерий Гергиев. Анна Нетребко исполняет партию Татьяны.

11 июля в 19:00 Medici.TV покажет проект #ДетскаяСуббота medici.kids (0+).

11 июля в 21:00 состоится концерт Элтона Джона (18+).

12 июля в 04:40 (до 13 июля, 03:30) TheatreHD начинает трансляцию оперы «Мадам Баттерфляй» (16+).

12 июля в 21:00 Medici.TV продолжает проект #ВоскреснаяКлассика (6+).

С 13 июля театр «Балет Евгения Панфилова» начинает показ премьеры одноактного балета «Земля обетованная» (18+). Постановка посвящена всем погибшим и выжившим в концентрационных лагерях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

С 13 июля до конца лета на площадке перед Пермской краевой библиотекой им. А. М. Горького пройдёт Open air (0+) — видеотрансляции с познавательным контентом. Для гостей опен-эйра Горьковки её сотрудники готовят тематические рубрики: «Российская литература», «Пермские писатели», «Наука онлайн», «Музыкальная Горьковка», «В центре внимания — книга», «75 лет Победы» и другие. Программа трансляций будет ежедневно анонсироваться на сайте библиотеки, в соцсетях и бумажных афишах на самой площадке. Там будут стоять столы с яркими зонтиками и стулья.

До 16 июля, 23:00 TheatreHD показывает проникновенную постановку «Глубокое синее море» (16+) — это драма об одиночестве, подавленной страсти и желании жить полной жизнью. Одноимённая пьеса Теренса Рэттигана, опубликованная в 1952 году, произвела настоящий фурор на британской сцене. Многие великолепные актрисы за эти годы воплотили роль Хестер в театре и кино. В постановке Кэрри Крэкнелл блистает Хелен МакКрори, звезда «Острых козырьков», фильмов о Гарри Поттере, спектаклей «Медея» и «Последняя из Хауссманов». В роли Фредди — Том Бёрк, знакомый многим зрителям по сериалу «Страйк».

Ежедневно музей современного искусства PERMM приглашает посмотреть арт-сериал «Секретный сад» (18+), а также другие онлайн-проекты музея.

Ежедневно Центр городской культуры приглашает на итоговую выставку молодых пермских художников (16+) на тему боли и переживания травмирующего опыта.

Ежедневно можно увидеть онлайн-показ балета The Lobster Shop (18+) в постановке Needcompany (Брюссель).

Ежедневно можно увидеть онлайн-показ спектакля «Глазами клоуна» (18+) Максима Диденко в Национальном театре Мангейма.

Ежедневно можно увидеть онлайн-показ оперы «Сказание о невидимом граде Китеже» (18+) Национальной оперы Нидерландов

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