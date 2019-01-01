В Пермском крае от укусов клещей пострадали более 13 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

С начала сезона от укусов клещей в Пермском крае пострадали 13365 человек, в том числе 3019 детей. Об этом сообщает «Рифей-Пермь».

По результатам лабораторных исследований 1,5% исследованных клещей оказались инфицированы клещевым вирусным энцефалитом, 41,8% клещей поражены иксодовым клещевым боррелиозом, 3,4% — моноцитарным эрлихиозом человека и 1,7% — гранулоцитарным анаплазмозом человека, что соответствует среднемноголетним данным.

Во время отдыха на природе жителям Прикамья рекомендуют одевать более закрытую одежду и не забывать пользоваться аэрозолями от клещей. Также периодически внимательно осматривать открытые участки тела и одежду. Специалисты призывают не употреблять сырое молоко коз, овец, коров, так как молочные продукты могут также содержать клещевой энцефалит. В случае обнаружения клеща, его необходимо доставить в лабораторию для исследования, напоминают в Роспотребнадзоре.

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