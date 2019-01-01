Григорий Серёдкин БК «Парма»: Главный тренер Казис Максвитис продолжит работу в клубе Поделиться Поделиться Твитнуть

В БК «Парма» официально заявили, что действующий главный тренер команды Казис Максвитис продолжит работу в пермском клубе, несмотря на предложение литовского БК «Жальгирис» (Каунас).

«Последние дни стали напряжёнными для БК «Парма» в связи с предложением БК «Жальгирис» по поводу перехода главного тренера Казиса Максвитиса в литовский клуб. Мы с огромным уважением относимся к легендарному «Жальгирису», команде из Каунаса, настоящей Мекки европейского баскетбола. Клубу, подарившему миру целую плеяду великих игроков и тренеров.



Однако с учётом целей и задач нашего клуба, комплектующегося под тренера состава, совет БК «Парма» решил, что Казис Максвитис продолжит работу в Перми в соответствии с действующим контрактом», — сообщает официальная страница БК «Парма» «ВКонтакте».

С начала июля в СМИ появилась информация о возможном назначении Казиса Максвитиса на пост главного тренера «Жальгириса». Так, Sports.ru сообщил, что «Жальгирис» ведёт поиски нового главного тренера после перехода Шарунаса Ясикявичюса в «Барселону». Основным кандидатом на смену считается ассистент Ясикявичюса Дарюс Максолюнас. Однако он тоже может перейти в испанский клуб. Так, в случае отказа Масколюнаса, «Жальгирис» рассмотрит варианты с назначением Кястутиса Кемзуры, главного тренера мужской сборной Австрии по баскетболу, и Казиса Максвитиса.

Отметим, каунасский «Жальгирис» является 33-х кратным чемпионом Литвы, а также обладателем множества других национальных и европейских трофеев.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.