Дмитрий Енцов журналист Жители Пермского края хранят в банках 355 млрд рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным Отделения Пермь Уральского ГУ Банка России, на начало июня в банках Пермского края жители региона хранят 355 млрд руб. Это на 5,2% больше, чем в прошлом году.

Наибольшая доля вкладов хранится в рублях — 314 млрд руб., ещё 41 млрд руб. — в валюте.

При этом в сравнении с аналогичным периодом прошлого года объём вкладов в рублях увеличился на 7%, а в валюте — снизился на 8%.

Отметим, что по итогам мая годовая инфляция в Прикамье составила 3,1%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.