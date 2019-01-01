Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Пермскую библиотеку» пополнят шесть новых названий Определены победители издательского грантового конкурса министерства культуры Пермского края Поделиться Поделиться Твитнуть

На конкурс «Пермская библиотека» во втором квартале 2020 года было заявлено 14 проектов, шесть из которых экспертный совет во главе с директором краевой детской библиотеки им. Льва Кузьмина Маргаритой Урих рекомендовал поддержать.

Пожалуй, наиболее оригинальный проект задумала самый уважаемый литературный редактор Перми Альмира Зебзеева, автор культового детского альманаха «Оляпка». Издание книги «Пермский край. Жили-были» приурочено к 15-летию образования Пермского края. Герои книги — девочка Александра и ученый-этнограф Георгий Николаевич (дань памяти профессору Чагину), который знакомит её с культурой народов Прикамья.

По словам Альмиры Зебзеевой, книга представляет собой сборник сказок народов Прикамья, а заодно популярно рассказывает о самих этих народах: манси, татарах, башкирах, коми-пермяках, коми-язьвинцах, удмуртах, марийцах и русских. Сколько их на Пермской земле? Давно ли поселились? Кто такие этнографы и что такое фольклор?

В оформлении книги использованы рисунки более чем 120 учащихся детских школ искусств и домов творчества Пермского края.

Фонд возрождения и развития традиций «Отчий дом» подготовил к изданию книгу о наследии архиепископа Пермского Андроника — «Наш епископ». Как сказано в аннотации к изданию, «архиепископ Андроник — знаковая фигура в истории России начала ХХ века — известен своим вкладом в развитие Перми в трудные годы Первой мировой войны. По его инициативе в 1914 году в Перми было открыто три госпиталя для раненых воинов, а для помощи семьям солдат, призванных на фронт, была создана сеть приходских попечительных советов по всей территории нынешнего Пермского края. Его деятельность затрагивала такие сферы, как получение образования крестьянами, трезвенническое движение, налаживание диалога с представителями других конфессий». Выпуск книги приурочен к 150-летию со дня рождения Андроника.

Авторский коллектив альманаха «Литературная Пермь» во главе с Олегом Черняком подготовил 26-й и 27-й выпуски.

Краеведческая литература представлена книгой «Дорога и люди: нити истории, жизни, судьбы», подготовленной авторским коллективом из Березников во главе с Верой Селяниной. Издание рассказывает об истории нескольких исторических населённых пунктов Усольского района, в том числе селе Троицком и посёлке Железнодорожном.

Наконец, важнейшим событием для литературной жизни региона станет издание книги российского историка, этнолога, краеведа Георгия Николаевича Чагина «Чердынские храмы». Речь в ней идёт о сложнейшей истории христианизации Перми Великой и о храмовой архитектуре Северного Прикамья. Проект задумал и реализуется Чердынским краеведческим музеем, где Георгий Чагин был директором.

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