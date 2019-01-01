В Перми открывается перекрёсток улицы Революции с Сибирской и закрывается – с Куйбышева Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Глава Перми Дмитрий Самойлов совершил инспекционный выезд по самым крупным дорожным стройкам — улицам Революции, Карпинского и Крупской. На улице Революции завершается очередной этап работ и стартует новый. На улице Крупской подрядчику поручено открыть трамвайное движение к 1 сентября, сообщают в администрации Перми.

В Перми продолжаются масштабные дорожные стройки, которые ведутся с привлечением краевого софинансирования. Это улица Революции, где совсем скоро завершится очередной этап реконструкции и начнется новый, реконструкция улицы Карпинского, где работы вошли в активную фазу, а также улица Крупской и площадь Дружбы. Глава Перми Дмитрий Самойлов лично проверяет ход выполнения работ, регулярно совершает инспекционные выезды на объекты дорожного строительства.



Один из них состоялся 9 июля — первой точкой проверки стала улица Крупской и площадь Дружбы. Подрядчик отчитался о ходе выполнения работ на участке от улицы Лебедева до площади Дружбы: здесь полностью переустроены сети водопровода, завершается переустройство дождевой канализации, сейчас подрядная организация занимается устройством дорожной одежды и трамвайных путей на четной стороне улицы. 18 июля подрядчик начнет работы на участке от улицы Лебедева до улицы КИМ по нечетной стороне, а затем с 10 августа перейдет на участок от улицы КИМ до площади Дружбы.



Одновременно ведутся работы на самой площади Дружбы. Здесь завершено устройство трамвайных путей и дополнительных слоев основания дорожной одежды на участке, где проезжая часть расширена для остановки автобусов, установлен гранитный борт. Сейчас подрядчик приступил к обустройству островков безопасности, демонтаж асфальтобетонного покрытия и установка бортового камня уже выполнены. Глава Перми поручил открыть трамвайное движение на Крупской к 1 сентября, тогда же возобновится движение маршрута №7.



Следующей точкой проверки стала улица Революции, где завершается один из этапов глобальной реконструкции. С 11 июля на перекрестке с улицей Сибирской движение будет открыто, и в этот же день стартует новый этап — на перекрестке улиц Революции и Куйбышева.

— Начало июля — это экватор дорожно-строительного сезона. В этом году горожане вновь видят масштабные дорожные работы: это ремонты по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», по проекту администрации Перми «Малые дела». Особое внимание уделяем масштабным дорожным реконструкциям, одна из них улица Революции. На перекрестке улиц Революции и Сибирской осталось поставить остановочные пункты и протянуть контактную сеть. Трамваи №6 и №8 снова будут ходить по Сибирской. Новые трамвайные пути, выполненные по уникальной бесшумной технологии, уже проходят обкатку, здесь работает вагон-лаборатория, — сообщил глава Перми Дмитрий Самойлов в своем Instagram-аккаунте.

Параллельно с 11 июля начинается ремонт на перекрестке Революции и Куйбышева. Подрядчику предстоит колоссальный объем работ, замена коммунальных сетей и устройство новых трамвайных путей. Потребуется полностью закрыть этот перекресток для движения. Объезд закрытого участка будет возможен по Комсомольскому проспекту, улицам Пушкина, Луначарского, Механошина. Для обеспечения возможности подъезда к домам на участке улицы Революции от ЦКР до улицы Куйбышева и от улицы Куйбышева до Комсомольского проспекта будет организовано двустороннее движение — здесь появится по одной полосе в каждую сторону для жителей близлежащих домов.



Изменится движение некоторых трамвайных маршрутов: на период с 00:00 11 июля до 30 сентября трамвайный маршрут №5 «станция «Пермь-2» — микрорайон Бахаревка» в прямом направлении будет следовать в объезд по улицам Куйбышева, Белинского, Сибирской, Революции, Максима Горького, Петропавловской, 25-го Октября, Ленина, Куйбышева, Петропавловской и далее по маршруту следования. В обратном направлении — по улицам Петропавловской, Куйбышева, Ленина, Максима Горького, Революции, Сибирской, Белинского, Куйбышева и далее по маршруту следования. Подробнее узнать об изменении движения можно на сайте МКУ «Гортранс». Кроме того, департамент транспорта будет мониторить заполняемость автобусов №45 и №50, которые примут часть пассажиров трамвая №5, особенно в часы пик. При необходимости будут добавлены рейсы.



В начале учебного года траффик значительно вырастет, поэтому Дмитрий Самойлов поставил подрядчику задачу к 1 сентября выполнить первый этап работ и открыть правый поворот с улицы Революции от ЦКР на улицу Куйбышева и левый поворот с улицы Куйбышева от улицы Луначарского в сторону Комсомольского проспекта.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.