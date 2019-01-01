Заключённые в Пермском крае получили контракт на пошив костюмов для врачей-инфекционистов Поделиться Поделиться Твитнуть

В исправительной колонии №12, расположенной в посёлке Широковский Губахинского района, в эксплуатацию запустили новый швейный цех.

На строительство здания и закупку швейного оборудования было затрачено порядка 3 млн руб.

Производственный процесс рассчитан на 200 рабочих мест в двухсменном рабочем режиме. На участке швейного производства уже трудоустроено 76 человек, каждый из которых прошёл обучение по специальности «Швея» в профессиональном училище ИК-12 и стажировку.

В настоящее время с учреждением заключён контракт на пошив комплекта одежды врача-инфекциониста. В перспективах — выполнение заказов для Министерства обороны РФ, форменное обмундирование силовых ведомств, товаров народного потребления и многое другое.

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