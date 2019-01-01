Прокуратура начала проверку из-за загрязнения Камы Ранее «Азот» остановил работу из-за резкого превышения содержания хлоридов кальция Поделиться Поделиться Твитнуть

Березники

Игорь Катаев

Березниковская межрайонная природоохранная прокуратура Пермского края организовала проверку информации по факту возможного загрязнения реки Кама.

Совместно с представителями регионального управления Роспотребнадзора и Росприроднадзора на место выехал природоохранный прокурор, а также прокурор Березников. В ходе осмотра акватории водного объекта отобраны пробы воды для проведения лабораторных исследований.

Далее органы прокуратуры дадут правовую оценку деятельности предприятий, осуществляющих использование водного объекта в промышленных целях, соблюдение ими природоохранного и водного законодательства.

В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, виновные лица привлечены к установленной законом ответственности.

Напомним, 8 июля компания «УРАЛХИМ» приняла решение остановить работу филиала «Азот» (Березники, Пермский край) из-за резкого превышения содержания хлоридов кальция в р. Кама, откуда осуществляет забор воды для производства удобрений.

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