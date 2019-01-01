Мария Сыропятова Бизнес-омбудсмен Пермского края покидает должность Анатолию Маховикову поступило три предложения о трудоустройстве Поделиться Поделиться Твитнуть

Анатолий Маховиков

Константин Долгановский

Анатолий Маховиков покидает должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае. Информацию об этом он подтвердил «Новому компаньону».

Он связывает дальнейшее трудоустройство с работой в бизнесе.

«У меня есть три предложения. Сейчас сижу и определяюсь», — отметил Анатолий Маховиков.

Ранее «Коммерсантъ. Прикамье» сообщил о том, что Анатолий Маховиков станет руководителем строительной компании «Кортрос-Пермь».

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