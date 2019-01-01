В прикамских ТОСЭР будут созданы еще около 700 новых рабочих мест Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Резиденты ТОСЭР в Пермском крае намерены создать еще около 700 новых рабочих мест. Такая информация о деятельности территорий опережающего социально-экономического развития Прикамья сегодня, 8 июля, озвучили в ходе заседания краевого правительства, сообщает сайт губернатора региона.

Глава Прикамья Дмитрий Махонин отметил, что крае сроком на десять лет были созданы две ТОСЭР: «Чусовой» в 2017 г. и «Нытва» в 2019 г.

Дмитрий Махонин, глава Пермского края:

— Сейчас в ТОСЭР «Чусовой» работает 19 резидентов, объем инвестиций по проектам — порядка 5 млрд руб. (рост к июлю 2019 г. — в восемь раз), создано 640 рабочих мест (объем дополнительных налоговых поступлений в бюджеты всех уровней порядка 215 млн руб.). Этому способствуют налоговые льготы и возможность получать земельные участки без торгов. Что касается ТОСЭР «Нытва» — здесь еще предстоит много работы. Уже работают четыре резидента (создано 40 рабочих мест). В планах до 2024 года — 15 резидентов, 420 новых рабочих мест. Работа с инвесторами, несмотря на пандемию, продолжается. Удалось добиться договоренностей с государственной корпорацией, которая намерена разместить в ТОСЭР «Нытва» часть производства по эндопротезам.

Заключенные с резидентами соглашения предусматривают создание еще около 700 новых рабочих мест.

Работа ТОСЭР в городах Прикамья признана успешной. ТОСЭР «Чусовой» — в десятке лучших в России, занимает седьмую строчку в рейтинге 89 моногородов. ТОСЭР «Нытва» — на пятом месте среди 24 российских моногородов, в которых ТОСЭР были созданы в прошлом году.

На ТОСЭР «Нытва» на данный момент четыре резидента. Проекты резидентов предусматривают создание производств металлоизделий, синтетической нити и геотекстиля на ее основе, комплектующих для горнодобывающей техники. Также в планах — расширение деятельности санатория. Всего предусмотрено создание не менее 70 новых рабочих мест, из которых 40 создано.

На ТОСЭР «Нытва» заявлено еще семь инвестпроектов в сфере машиностроения, деревообработки, производства медицинских изделий. Проекты предусматривают создание 384 новых рабочих мест.

В рамках программы занятости населения с 2018 г. обучены новым специальностям 162 безработных для дальнейшего трудоустройства на предприятиях-резидентах ТОСЭР.

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