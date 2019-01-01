«Алмаз-Антей» заинтересовался разработками резидентов технопарка «Morion Digital» Поделиться Поделиться Твитнуть

В рамках рабочего совещания в «Morion Digital» с участием АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» резиденты технопарка представили свои решения. Это «Безупречный код» — ИТ-решения для ЖКХ и станкостроения, «Цифровой рудник» — система автоматизации технологического транспорта на предприятиях горнодобывающего комплекса и горного машиностроения, применение беспилотной локомотивной откатки, «Градиент» — система контроля температуры с возможностью видео-распознавания.

По словам Александра Ведрова, заместителя генерального директора по производственно-технологической политике АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», в решениях для «умного дома» важна комплексность. «Решения для умного дома, кроме автономных, таких как камеры для контроля ПДД, заранее убыточны. До тех пор пока они не будут работать как комплексное решение, они не будут настолько привлекательны. Медицина, образование, метео, анализ состояния воды, воздуха, радиации, — пока это не будет занесено в единый центр и единый алгоритм, оно не будет работать», — считает Ведров.

Представители концерна посетили также производственные площадки ключевых резидентов Morion Digital — компаний ПАО «Морион» и Промобот.«Morion Digital реализует одну из своих функций — организатора взаимодействия корпораций со стартапами. Разработки наших резидентов интересны концерну для выстраивания совместных кооперационных цепочек производства и создания совместных предприятий. Были продемонстрированы разработки одного из якорных резидентов, ПАО «Морион», новые продукты компании Промобот, стартапы «Градиент», «Цифровой рудник», «Безупречный код». Многие из проектов заинтересовали корпорацию для обсуждения возможной дальнейшей работы», — говорит Владимир Постников, заместитель директора технопарка «Morion Digital».

Morion Digital размещает открытые запросы корпораций на инновации, а также проводит программы по поиску новых рыночных ниш.

Справка:

АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» — ведущая компания российского оборонно-промышленного комплекса, лидер сегмента систем воздушно-космической обороны в Российской Федерации, активно развивающая и наращивающая свое присутствие на международных рынках продукции военного назначения и смежных рынках продукции двойного назначения, продукции гражданского назначения.

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