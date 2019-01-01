Дмитрий Енцов журналист Министр спорта Пермского края Владимир Епанов покидает должность Исполнять его обязанности будет Марина Зиннер Поделиться Поделиться Твитнуть

Алёна Ужегова

Министр физической культуры и спорта Пермского края Владимир Епанов покидает свою должность. Об этом сообщил телеграм-канал «не Политов», эту информацию подтвердили в пресс-службе министерства.

«Владимир Епанов покидает должность по собственному желанию, ему предложены варианты продолжения работы, в частности заняться развитием школы бега», — пояснили в министерстве.

При этом, по данным телеграм-канала «СолёныУши», Епанов станет директором легкоатлетического манежа «Спартак». Источник в администрации губернатора подтвердил «Новому компаньону» такую вероятность.

И.о. министра назначена Марина Зиннер, которая была заместителем министра.

Владимир Епанов стал министром 4 июня 2018 года. До этого на протяжении 12 лет был директором МАУ ДО ДЮЦ «Здоровье» города Перми. Является мастером спорта международного класса по легкой атлетике.

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