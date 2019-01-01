Дмитрий Енцовжурналист
За месяц пассажиропоток пермского аэропорта вырос в 4,5 раза
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По итогам июня пассажиропоток в пермском аэропорту «Большое Савино» составил 51 тыс. чел., что в 4,5 раза больше, чем в мае. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
При этом, по итогам полугодия пассажиропоток снизился на 46,5% (398,7 тыс. чел.) относительно прошлого года. Виной этому стало резкое сокращение рейсов из-за пандемии коронавируса.
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