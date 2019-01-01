Дмитрий Енцов журналист В Перми во время одиночного пикета у здания ФСБ задержали журналиста Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми полиция задержала журналиста Михаила Даниловича, который устроил пикет около здания регионального ФСБ на ул. 25 Октября, 12.

Журналист стоял с плакатом «Журналистика не преступление. Свободу Сафронову». После задержания он опубликовал пост на своей страничке в Facebook, где указал, что его везут в Ленинский отдел полиции.

Позднее он был отпущен после составление протокола об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.2 «О собраниях, митингах, демонстрациях. Шествиях и пикетированиях». Полиция сослалась на то, что Данилович нарушил указ врио губернатора «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции», который запрещает публичные мероприятия.

Отметим, что в Москве накануне был задержан Иван Сафронов — экс-журналист федеральных изданий «Коммерсант» и «Ведомости», а ныне советник главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Его обвиняют в госизмене.

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