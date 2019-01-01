Дмитрий Енцов журналист На детский отдых в этом году в Прикамье выделено 780 млн рублей Все сотрудники лагерей сдают тесты на коронавирус Поделиться Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

На заседании правительства Пемрского края 8 июля, озвучены первые итоги возобновления работы детских летних оздоровительных лагерей.

По словам врио губернатора региона Дмитрия Махонина, в этом году на детский отдых в Прикамье выделено 780 млн руб., что на 40 млн руб. больше, чем в прошлом году.

4 июля начали работу пять лагерей: «Звёздный», «Сосновый бор», «Нечайка», «Новое поколение» и «Благодать». В них уже находятся около 2 тыс. детей.

Остальные лагеря будут открываться поэтапно в соответствии с графиком, утверждённым краевым минсоцом при согласовании с Роспотребнадзором. Следующие 11 лагерей открываются 8-9 июля — эти лагеря примут порядка 4 тыс. детей. Следующая дата заездов — 11 июля, тогда откроются 12 лагерей. Далее 15-16 июля — ещё 11 лагерей. Остальные четыре лагеря откроются до 8 августа. Всего в 2020 году в Прикамье планируется открыть 55 загородных и санаторно-оздоровительных лагерей.

По словам заместителя министра социального развития Пермского края Надежды Подъяновой, особенность нынешней летней кампании в том, что она проходит на фоне коронавируса.

Соответственно, лагеря работают в особом режиме. В частности, все сотрудники сдают тесты на антитела к коронавирусу, детей тщательно осматривают медики. Кроме того, отменены все «родительские дни», то есть родителям запрещено посещать детей во время отдыха, а если ребёнка по каким-то причинам пришлось забрать раньше срока окончания действия путёвки, то вернуть его в лагерь уже будет нельзя.

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