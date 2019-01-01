Дмитрий Енцов журналист Началась реконструкция средней части пермской эспланады Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми в квартале №66 (средняя часть эспланады — от ул. Попова до ул. Борчанинова) начались работы по реконструкции. Как отметили в пресс-службе горадминистрации. Пока они затрагивают участок от ул. Петропавловской до памятника «Героям фронта и тыла»).

Началось обустройство дорожек для подъезда техники, устанавливается ограждение.

Напомним, полностью все работы должны продлиться до 2022 года. Городские власти готовы потратить на это более 790 млн руб.

При этом основные траты относятся не к этому году, а к следующим: если на этот год предусмотрено 50 млн руб, то в 2021 году — 146,1 млн руб., в 2022 году — 196,1 млн руб.

«Основные особенности проекта — многофункциональность использования площади в зависимости от времени года, сочетание разных видов покрытий и растительности, создание трансформируемых пространств. В ходе капитального ремонта планируется организовать новые зоны отдыха для детей и взрослых, реконструировать пешеходные дорожки и увеличить их количество, установить современные малые архитектурные формы, реконструировать сети освещения», — комментировал грядущий капремонт в марте прошлого года глава Перми Дмитрий Самойлов.

По планам, предстоит выполнить работы по пере­устройству инженерных коммуникаций. Планируется высадка 167 деревьев, 9,5 тыс. кустарников, а цветочное оформление займёт площадь более 2,7 тыс. кв. м.

На территории квартала появятся новые лавочки, урны, шезлонги и навесы, обустроят летний кинотеатр под открытым небом. Все элементы благоустройства будут мобильными, что позволит в случае необходимости их демонтировать для проведения масштабных культурно-массовых мероприятий. В зимнее время года возможно преобразование центральной площади путём устройства катка, рождественских ярмарок, новогоднего праздничного оформления.

Существующие плиты Аллеи Славы планируется сохранить и перенести на край аллеи, чтобы исключить движение пешеходов по ним.

Визуализация квартала №66 после реконструкции

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