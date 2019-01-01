На пермском стадионе «Звезда» появится новое крытое поле Поделиться Поделиться Твитнуть

В рамках реновации на пермском стадионе «Звезда» появится крытое поле. Новый искусственный газон предоставлен в рамках совместного проекта РФС и УЕФА «Хет-трик 4» на безвозмездной основе.

Это современное покрытие с высотой травы 4 см, оно посыпается кварцевым песком и резиновой крошкой. Новое поле уже начали укладывать в крытой части стадиона, которая была специально построена на запасном поле стадиона «Звезда».

«У нас очень большой спрос на футбольные поля. При этом только один крытый манеж, который расписан с 8:00 до 20:00 под тренировочный процесс только воспитанников Академии игровых видов спорта. А есть ещё профессиональные команды, футбольная школа, любители. Площадка у стадиона «Звезда» позволяет установить крытая конструкция, которая позволит футболистам заниматься независимо от погодных условий. Теперь им не будут страшны ни снег, ни ливень, ни град», - пояснил директор ГКАУ «Центр спортивной подготовки Пермского края» Пётр Перминов.

Общий объём работ по укладке нового поля и строительству крытой конструкции составил 14 млн руб., эти средства выделены из бюджета Пермского края. Стоимость самого тренировочного поля размером 20Х40 метров составляет 3,5 млн руб. Завершить работы по монтажу газона планируется 20 июля.

Напомним, в рамках программы «Хет-трик 4» осенью 2019 года новый искусственный газон был уложен на запасном поле стадиона «Звезда». «Центром спортивной подготовки Пермского края», в чьём ведении находится объект, перед укладкой были проведены работы по выравниванию площадки, ремонту ливневой канализации. Кроме того, отремонтированы трибуны запасного поля.

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