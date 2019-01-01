Пермскому мукомольному заводу исполнилось 65 лет Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

Пермский мукомольный завод отмечает 65-летний юбилей. Предприятие, история которого начинается с 1955 года, специализируется на производстве зерна и продуктах его переработки.

Решение о создании завода было принято еще в 1939 году, но изыскательные работы прервала Великая отечественная война. Строительство было возобновлено в 1948 года, а 30 июня 1955 года была сдана в эксплуатацию мельница сортового помола производительностью 300 тонн зерна в сутки. Этот день считается днем рождения завода.

В последующие годы на предприятии продолжили осваивать новые производства. Внедрили пакетную погрузку муки в вагоны, бестарный отпуск муки хлебозаводам, смонтировали карусельно — выбойные аппараты.

Современная страница в истории предприятия открылась с преобразования в 1994 году Государственного предприятия «Пермский мукомольный завод» в Акционерное общество «Пермский мукомольный завод». Пройдя трудные годы становления, сохранив кадровый потенциал и финансовую независимость, предприятие выпускает конкурентоспособную, высококачественную продукцию. В 2005 году была запущена мощная фасовочная линия «FAWEMA». В эти годы на предприятии было установлено уникальное оборудование — фотоэлектронный сепаратор, гранулятор. Построен причал для приемки зерна водным транспортом.

Сегодня Пермский мукомольный завод — одно из крупнейших отраслевых предприятий России. Качество пермской муки ежегодно подтверждается наградами престижных международных, отраслевых, региональных смотров-конкурсов качества продукции. Предприятие имеет высшую отраслевую награду — «Лучшая мельница России». Завод вырабатывает в месяц до 15 тысяч тонн продукции в ассортименте.

Доля завода в общем объеме муки, выработанной в Пермском крае, составляет около 80%, а среди предприятий Российской Федерации — порядка 1,5%. В штате предприятия работают почти 300 сотрудников, а экономическая эффективность компании недавно была отмечена рейтингом «Лидер отрасли». Завод вошел в ТОП-15 компаний страны в своей отрасли.

Сергей Окишев, генеральный директор АО «Пермский мукомольный завод»:

— Сегодня наш приоритет — это инвестиции в производство. Мы поэтапно модернизируем основные технологические линии, обновляем оборудование и спецтранспорт, развиваем складское хозяйство. Повышенное внимание уделяется процессам контроля качества зерна и готовой продукции. Сейчас устанавливается современный гранулятор для отрубей, благоустраиваются корпуса и заводская территория.





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