Подготовлено техзадание на корректировку проектной документации первой очереди зоопарка Поделиться Поделиться Твитнуть

Завершилось техническое обследование 31 объекта первой очереди зоопарка Перми, сообщили в Минстрое Пермского края.

Нанятая УКСом экспертная организация ООО «Инвента» представила заключение с информацией по каждому объекту. Установлено, что девять зданий находятся в аварийном состоянии. Состояние 22 объекта оценивается, как работоспособное или ограничено-работоспособное.



По итогам обследования составлено техническое задание на корректировку проектной документации первой очереди зоопарка и приведение ее в соответствие федеральному законодательству о содержании животных. В 2019 году вступили в действие ПП РФ № 1937 «Об утверждении требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию» и № 1938 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах». Теперь законодательством установлены площади вольеров для разных видов животных, ранее таких нормативов не было.



В ходе обследования 31 объекта было принято решение провести анализ состояния остальных 13 объектов первой очереди. В связи с этим перед корректировкой проекта, проектировщику потребуется провести дообследование. На основании этих данных и заключения ООО «Инвента» подрядчик должен предложить экономически обоснованные проектные решения по каждому объекту с нарушениями.



Сейчас Управление капитального строительства Пермского края готовит документы для объявления конкурсной процедуры.



На объектах, которые находятся в нормативном состоянии, работы продолжаются. Ведется устройство наружных сетей, строительство ряда объектов второго этапа первой очереди (здания контактного зоопарка, сцены, вольера «Овцебык»). Подрядчику АО «РЖДстрой» направлено письмо о возможности продолжить работы на пяти объектах первого этапа первой очереди (вольеры «Олени, лоси, рыси, тигры», «Лев, гиены», «Птичник», «Медведь бурый», система водоподготовки бассейна).



Во время проведения обследования на всех объектах первого этапа первой очереди работы были приостановлены. Работы по второму этапу и проведению сетей продолжались.

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