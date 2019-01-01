Дмитрий Енцов журналист Оперштаб разрешил возобновить работу пермского зоопарка Доступ в кафе и крытые павильоны будет закрыт Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам заседания оперативного штаба по предотвращению распространению коронавирусной инфекции, состоявшимся 7 июля, принято решение возобновить работу пермского зоопарка.

Но посещения зоопарка будут с ограничениями: доступ в кафе, крытые павильоны будет закрыт. То есть фактически посетители смогут подходить к открытым вольерам.

Кроме того, оперштаб продлил до 26 июля режим самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше

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