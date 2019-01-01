Пермский край получит 144 млн руб. на создание временных рабочих мест Поделиться Поделиться Твитнуть

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Роструду 4,1 млрд руб. для распределения среди субъектов страны. Средства будут направляться на создание временных рабочих мест и организацию общественных работ. Предполагается, что такая поддержка коснётся 80 тыс. человек.

Пермский край получит на эти цели 144 млн руб. Больше Прикамья получат только Свердловская область (199 млн руб.) и Республика Башкортостан (179 млн руб.).





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