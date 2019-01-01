Григорий Серёдкин Пермскому геронтопсихиатрическому центру запретили приём постояльцев из-за угрозы их здоровью Поделиться Поделиться Твитнуть

Судебные приставы Прикамья приостановили приём лиц, поступающих в ГБУ ПК «Пермский геронтопсихиатрический центр». Об этом сообщает пресс-служба краевого УФССП России.

Напомним, 12 июня в селе Перемское на карантин закрылся ГБУ ПК «Пермский геронтопсихиатрический центр». У одного из постояльцев центра, доставленного в лечебное учреждение с пневмонией, был обнаружен COVID-19.

Проверка Роспотребнадзора в учреждении выявила различные нарушения. Так, персонал не соблюдал масочный режим. Отсутствовал достаточный запас средств индивидуальной защиты. Нарушения угрожали жизни проживающих лиц и персонала.

В связи с этим, суд рассмотрел административный протокол по ч. 2 ст. 6.3. КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершенное в период угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих) и принял решение приостановить деятельность центра в части приёма вновь поступающих лиц на 60 суток.

В настоящее время центр не имеет права принимать новых пациентов. Приставы будут регулярно проверять учреждение на предмет соблюдения ограничения.

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