Григорий Серёдкин
В Пермском крае могут разместиться дочерние предприятия «Алмаз-Антея»
Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин провёл рабочую встречу с представителями гражданского направления военного концерна «Алмаз-Антей». В его состав входят более 60 предприятий и НИИ.
Стороны обсудили промышленную кооперацию концерна с пермскими предприятиями в части диверсификации оборонно-промышленного комплекса и сотрудничества в сфере развития цифровых технологий, производства гражданских систем навигации, программного обеспечения. «Алмаз-Антей» представил производственные возможности в сфере медицины, ЖКХ, промышленных технологий, безопасности дорожного движения, телекоммуникаций и технологий «Умного города».
Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края:
—Пермский край как инвестиционно привлекательный регион развивает соответствующую налоговую политику. Краевые власти видят потенциал в развитии сотрудничества предприятий с концерном «Алмаз-Антей» по направлению гражданского производства. Край готов обсуждать условия открытия на его территории дочерних предприятий концерна.
Александр Ведров, заместитель генерального директора по производственно-технологической политике «Алмаз-Антей»:
— Сегодня мы определили направления в совместной работе. В основном, это проектирование и создание производства оборудования для нефтегазового сектора. Но Прикамье традиционно славится промышленными предприятиями. Поэтому будем развивать и другие направления. Например, обеспечение медиков и служб ЖКХ качественным оборудованием
АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» производит продукцию военного назначения, радиолокационные комплексы и средства автоматизации для управления воздушным движением гражданской авиации, телекоммуникационное оборудование, оборудование для транспорта, подъёмно-транспортное оборудование, климатотехнику, медицинскую технику, приборы и оборудование для ЖКХ. География дочерних предприятий концерна насчитывает 17 регионов РФ от Калининграда — до Камчатки.
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