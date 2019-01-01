Григорий Серёдкин В Пермском крае могут разместиться дочерние предприятия «Алмаз-Антея» Поделиться Поделиться Твитнуть

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин провёл рабочую встречу с представителями гражданского направления военного концерна «Алмаз-Антей». В его состав входят более 60 предприятий и НИИ.

Стороны обсудили промышленную кооперацию концерна с пермскими предприятиями в части диверсификации оборонно-промышленного комплекса и сотрудничества в сфере развития цифровых технологий, производства гражданских систем навигации, программного обеспечения. «Алмаз-Антей» представил производственные возможности в сфере медицины, ЖКХ, промышленных технологий, безопасности дорожного движения, телекоммуникаций и технологий «Умного города».

Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края:

—Пермский край как инвестиционно привлекательный регион развивает​ соответствующую налоговую политику. Краевые власти видят потенциал в развитии сотрудничества предприятий с концерном «Алмаз-Антей» по направлению гражданского производства. Край готов обсуждать условия открытия на его территории дочерних предприятий концерна.

Александр Ведров, заместитель генерального директора по производственно-технологической политике «Алмаз-Антей»:

— Сегодня мы определили направления в совместной работе. В основном, это проектирование и создание производства оборудования для нефтегазового сектора. Но Прикамье традиционно славится промышленными предприятиями. Поэтому будем развивать и другие направления. Например, обеспечение медиков и служб ЖКХ качественным оборудованием

АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» производит продукцию военного назначения, радиолокационные комплексы и средства автоматизации для управления воздушным движением гражданской авиации, телекоммуникационное оборудование, оборудование для транспорта, подъёмно-транспортное оборудование, климатотехнику, медицинскую технику, приборы и оборудование для ЖКХ. География дочерних предприятий концерна насчитывает 17 регионов РФ от Калининграда — до Камчатки.

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