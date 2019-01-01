Подведены итоги совместного конкурса грантов «Метафракса» и «Сколково» Поделиться Поделиться Твитнуть

Метафракс

Семь победителей конкурса получили от ПАО «Метафракс» гранты на обучение по программе «Карьерный навигатор Junior Live» в Московской школе управления «Сколково». Старт обучения состоялся 6 июля, сообщает пресс-служба ПАО «Метафракс».

О реализации совместного образовательного проекта «Метафракса» и «Сколково» для школьников городов КУБа компания объявила в конце 2019 года.

Всего участниками проекта стали более 60 школьников 8-11 классов из Губахи, Кизела и Гремячинска. Оценкой работ занималась конкурсная комиссия из представителей школы управления «Сколково» и «Метафракс Групп». Проект реализовывался при поддержке мажоритарного акционера ПАО «Метафракс» Сейфеддина Рустамова.

Отбор проходил в три этапа. В рамках первого учащимся необходимо было написать эссе на тему «Кто из предпринимателей меня вдохновляет?». Во втором этапе участники прослушали онлайн-лекцию на тему «Как рассказать свою историю». На основании полученных знаний ребятам предстояло рассказать об одном из продуктов «Метафракс Групп» в формате видео-послания или презентации. Участие во втором этапе приняли 17 человек. Каждая работа была по-своему уникальна и отражала индивидуальность участников.

В финале отбора приняли участие 14 ребят, которые прислали свои ролики про идеи карьерного развития. По итогам конкурса семь победителей получили возможность пройти обучение по онлайн-программе «Карьерный навигатор Junior Live» в Московской школе управления «Сколково».

За два месяца обучения ведущие преподаватели и эксперты «Сколково» помогут учащимся определиться с выбором ВУЗа и будущей профессии, в которой хочется развиваться. В программе обучения — 7 модулей, по итогам которых каждый участник составит план подготовки к реализации своей профессиональной идентичности и непрерывного развития на 10 лет вперед.

«Этот уникальный для городов КУБа образовательный проект стал возможным благодаря сотрудничеству градообразующего предприятия — «Метафракса» и Московской школы управления «Сколково», — комментирует советник председателя Совета директоров «Метафракса» Мария Коновалова. — Несмотря на трудности, с которыми нам пришлось столкнуться из-за ограничений в связи пандемией коронавируса, мы нашли интересный формат онлайн-обучения для ребят. Для старшеклассников «Карьерный навигатор» — это отличная возможность определиться с выбором ВУЗа и будущей профессией. Важно, что финалистами и участниками обучения в «Сколково» стали школьники не только Губахи, но и Кизела, и Гремячинска. Мы благодарим всех за активное участие в проекте и желаем дальнейших успехов».

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