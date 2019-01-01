Дмитрий Енцов журналист Средний размер автокредита в Пермском крае за месяц снизился на 82,4 тыс. рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Средний размер автокредита в Пермском крае по итогам мая составил 627,6 тыс. руб., что на 82,4 тыс. (был 710 тыс. руб.) меньше, чем в апреле. Такие данные обнародовало Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом средний размер майского автокредита в Прикамье — один из самых низких в исследованных регионах (27-е место из 30-и исследованных регионах): самый большой — в Москве (1,24 млн руб.), самый маленький — в Кемеровской области (399,7 тыс. руб.).

При этом в среднем по России за месяц средний автокредит вырос на 2,1% — с 712 тыс. руб. до 726,7 тыс. руб.).

Александр Викулин, генеральный директор НБКИ:

— Небольшой рост среднего чека автокредита был связан с некоторым оживлением автокредитования в ряде регионов с относительно «мягкими» мерами по борьбе с коронавирусом. В свою очередь, в большинстве наиболее кредитно-активных регионов с традиционно высоким средним чеком по автокредиту в стране (Москва, Московская область, Санкт-Петербург и т.д.) карантинные мероприятия оставались наиболее жесткими, а падение выдачи наиболее радикальным. По мере восстановления автокредитования в этих регионах, средний размер чека по автокредиту, по нашему мнению, начнет постепенно расти.

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