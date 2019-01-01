Полина Путякова журналист Маски с поздним заездом Гостиницы фондом до 100 номеров получат субсидии от государства на средства защиты Поделиться Поделиться Твитнуть

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Ростуризм объявил о новой мере поддержки гостиничного бизнеса: небольшие отели получат субсидии на покупку средств индивидуальной защиты для сотрудников. Воспользоваться этой мерой смогут гостиницы до 100 номеров, они получат деньги на покупку индивидуальных масок и санитайзера. Однако отельеры уверены, что отрасли нужны либо другие меры поддержки, либо существующие, но действительно работающие.

Вице-президент Федерации Рестораторов и Отельеров, управляющий партнёр УК «Альянс Отель Менеджмент» Вадим Прасов позитивно оценил данную инициативу, так как финансовое положение улучшается пока только у гостиниц на юге России.

«В целом я считаю эту меру поддержки полезной. Сейчас у гостиниц непростые времена: для достижения окупаемости загрузка должна быть не меньше 35-40%, а сейчас она составляет 15-30%. Лучше ситуация только у отелей Краснодарского края и Крыма. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора, на обеспечение безопасности гостей требуют дополнительных затрат, и хорошо, что государство их хотя бы частично компенсирует», — считает Вадим Прасов.

Тем не менее, в пермском отеле «Цветы» не планируют обращаться за новой мерой поддержки.

«Меры — это только название, фактически отрасль осталась один на один с проблемами. Сделали скидку по налогу с дохода, а для чего нужна скидка если дохода нет? И так во всем. Нам отказали в кредите «Господдержка 2%» по причине возраста нашего руководителя, но как нужно платить налоги — возраст нашего руководителя не принимается во внимание. При просрочке по налогам свыше всего лишь 3 тыс. руб. ты уже не можешь на них рассчитывать (хоть это и не наш случай). Отсюда и такое отношение к помощи от государства», — говорит Мария Макарова, представитель отеля.

Она добавила, что больше отель не надеется на помощь государства.

По словам Вадима Прасова, отель не одинок в своей оценке происходящего. Многие гостиницы не смогли получить меры поддержки, поэтому реакция большого количества предпринимателей достаточно негативная.

Кроме того, часть гостиниц, несмотря на то, что вписываются в ограничение 100 номеров, не смогут воспользоваться этой мерой поддержки из-за статуса учредителя.

«Нашим учредителем является администрация Чусового, поэтому мы не попадаем в перечень субъектов малого и среднего предпринимательства. Все меры государственной поддержки прошли мимо нас, учредитель тоже никак не поддержал, средства на покупку масок и санитайзера мы тоже получить не сможем», — сказала экс-руководитель гостиницы «Чусовская» Юлия Ратиева.

Вопросы вызывает то, что все меры поддержки, включая эту, ориентированы только на малый бизнес.

«Ситуация с коронавирусом затронула самые разные объекты — и малые, и средние, и крупные. Всё зависело от того, с какой рентабельностью отель работал до кризиса, запаса прочности у владельца, от кредитной нагрузки и так далее. Нельзя говорить, что только мелкие гостиницы оказались в наиболее сложной ситуации», — уверен Вадим Прасов.

Ещё один вопрос к объявленной мере — это механизм её реализации: предполагается, что за получением субсидий нужно обращаться в налоговую службу по месту регистрации и через это ведомство получить средства.

«Я был бы рад ошибиться, но во многих регионах до налоговой службы такая информация редко быстро доходит. Поэтому подобный механизм реализации мер срабатывает не всегда просто и не всегда быстро», — заключил Вадим Прасов.

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