Григорий Серёдкин Кудымкарский драмтеатр оштрафован за нарушение требований пожарной безопасности Поделиться Поделиться Твитнуть

Кудымкарский драматический театр оштрафован за нарушение требований пожарной безопасности на 75 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба Кудымкарского городского суда.

В начале 2020 года в театре прошла плановая пожарная проверка, которая выявила 141 нарушение требований пожарной безопасности. По итогам проверки руководство театра было привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ с назначением административного наказания в виде штрафа в размере 150 тыс. руб.

Но после изучения материалов дела, с учётом отсутствия негативных последствий, а также финансового положения юридического лица, являющегося бюджетным учреждением, судья снизил размер штрафа до 75 тыс. руб.

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