Группа компаний ПЗСП заняла вторую строчку в ТОП-10 застройщиков по объему строящегося жилья Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ПЗСП»

Доля строящегося жилья от ПЗСП в Пермском крае составила 9.13%. Больший объем жилья строит лишь государственная организация «Корпорация развития Пермского края», которая сегодня возводит жилье в Березниках, — 12,33%.

Сегодня в работе у группы компаний ПЗСП сразу несколько объектов в разных районах города Перми. Так, застройщик ведет строительство домов в микрорайоне Вышка-2 по ул. Целинной, 53, ул. Баранчинской, 16 и ул. Иньвенской, 19, в микрорайоне Водники по ул. Ушакова, 15 и ул. Ушакова, 65 и в центре города по ул. Кисловодской, 12. В целом компания возводит 138,09 тыс. кв. метров жилья.

Рейтинг девелоперских компаний Пермского края по объему строящегося жилья был составлен Единым ресурсом застройщиков (ЕРЗ). Единый ресурс застройщиков — проект, реализуемый при поддержке Национального объединения застройщиков жилья. Единый ресурс застройщиков включает в себя полную базу данных застройщиков жилья и реализуемых ими новостроек в Российской Федерации с привлечением средств граждан по договорам участия в долевом строительстве.

Напомним, ранее группа компаний ПЗСП была удостоена высшей оценки — 5 звёзд в рейтинге надёжности застройщиков, составленном ЕРЗ. С момента начала строительной деятельности и по сей день ПЗСП сдаёт объекты строго в указанный в декларации срок, и даже иногда опережая его.

Выбрать свою новую квартиру и следить за ходом строительства дома онлайн можно на сайте pzsp.ru. Более подробная информация об акции по телефону горячей линии: 8-800-300-7977.

Проектная документация доступна на сайте наш.дом.рф. Застройщики: ул. Иньвенская, 19 — АО «ПЗСП», ул. Целинная, 53 — ООО «Спецстрой Целинная, 53», ул. Баранчинская, 16 — ООО «Спейстрой Баранчинская, 16», ул. Адмирала Ушакова, 15 — ООО «Спецстрой Адмирала Ушакова, 15», ул. Кисловодская, 12 — ООО «Спецстрой Кисловодская, 12», ул. Ушакова, 65 — ООО «Спецстрой Водники».

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