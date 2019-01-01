Григорий Серёдкин В Прикамье открылось шесть детских лагерей Следующие 11 лагерей открываются 8-9 июля Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

В Пермском крае этим летом открылось уже шесть детских лагерей, сообщает пресс-служба администрации губернатора.

Так, 4-5 июля, первыми в этом году, открылись пять лагерей Прикамья — «Звёздный», «Сосновый бор», «Нечайка», «Новое поколение» и «Благодать». Лагеря приняли почти 1700 детей. Все ребята прошли медосмотр. Первые четыре дня смены мероприятия проводятся только внутри отрядов. Каждый день у сотрудников и детей будут бесконтактно измерять температуру.

6 июля в крае начал работу ещё один лагерь — «Салют». На первую смену в него заехали 260 детей. Лагерь полностью подготовлен к открытию, исполнены предписания Роспотребнадзора.

Остальные лагеря будут открываться поэтапно в соответствии с графиком, утверждённым краевым минсоцом при согласовании с Роспотребнадзором. Следующие 11 лагерей открываются 8-9 июля — эти лагеря примут порядка 4 тыс. детей. Следующая дата заездов — 11 июля, тогда откроются 12 лагерей. Далее 15-16 июля — ещё 11 лагерей. Остальные четыре лагеря откроются до 8 августа. Всего в 2020 году в Прикамье планируется открыть 55 загородных и санаторно-оздоровительных лагерей.

Отметим, для снижения рисков заражения COVID-19 изменены принципы формирования отрядов. Так, согласно СанПиН, на 50% уменьшено количество детей в отряде. При этом, число отрядов увеличилось в два раза и наполняемость лагерей не изменилась.

Надежда Подъянова, заместитель министра социального развития Пермского края:

— При заезде в лагерь предусмотрен медицинский осмотр и​ термометрия, только после этого ребёнок попадает на территорию лагеря. Сотрудники лагеря перед началом смены сдали анализы на COVID-19, работа организована вахтовым методом. Для отдельных сотрудников, например, на пищеблоке, обязательно предусмотрены средства индивидуальной защиты — маски, перчатки. Разработана чёткая маршрутизация ребенка на случай заболевания — за каждым лагерем закреплена медицинская организация, для сотрудников разработана пошаговая инструкция, медики в лагерях прошли дополнительное обучение.

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