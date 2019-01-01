Скончалась пострадавшая в «Хромой лошади» Ирина Пекарская Поделиться Поделиться Твитнуть

Спустя 11 лет после пожара в клубе «Хромая лошадь» скончалась пострадавшая там Ирина Пекарская. Женщине было 33 года. Об этом сообщает 59.ru.

Ирина Пекарская пострадала при пожаре в ночном клубе «Хромая лошадь» в 2009 году. Она впала в кому из-за токсического поражения мозга. Тогда в пожаре и после в больницах погибли 157 человек.

На протяжении 11 лет Ирину лечили в России и Германии. Она скончалась в Березниках.

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