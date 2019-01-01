Пермского предпринимателя осудят за обман 51 дольщика Поделиться Поделиться Твитнуть

Прокуратура Перми утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. б ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство).

По версии следствия, злоумышленник в 2014-2016 годах руководил компанией, которая занималась строительством четырёх многоквартирных домов на улицах Пролетарская, Парусная и Танцорова в Перми. При этом организация не имела разрешения на строительство.

При этом компания заключила с гражданами предварительные договоры купли-продажи жилых и нежилых помещений и получила деньги.

В итоге было построено только два дома, которые до настоящего времени не введены в эксплуатацию, а строительство остальных так и не начато.

Ущерб на сумму 52 млн руб. причинён 51 жителю Перми.

Уголовное дело направлено в Мотовилихинский районный суд Перми для рассмотрения по существу. Для возмещения вреда на имущество обвиняемого наложен арест на сумму более 42 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.