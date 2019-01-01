Евгения Пастухова журналист Юрий Крестьянников займёт пост замминистра сельского хозяйства Пермского края Поделиться Поделиться Твитнуть

Заместитель министра ЖКХ Пермского края Юрий Крестьянников перейдёт на аналогичную должность в краевой минсельхоз. Об этом сообщают источники «Нового компаньона».

Жанна Перевойко, занимавшая должность замминистра сельского хозяйства, перейдёт на работу в Пермскую государственный аграрно-технологический университет.

Напомним, Юрий Крестьянников в 2012-2017 годах руководил Краснокамским районом. После был назначен заместителем руководителя Региональной службы по тарифам Пермского края.





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