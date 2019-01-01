Григорий Серёдкин По итогам 2019 года 14% жителей Пермского края оказались за чертой бедности Поделиться Поделиться Твитнуть

«РИА Новости» назвали регионы России с самым высоким и низким уровнем доходов населения в 2019 году. Пермский край занял 32-е место в рейтинге.

Так, доля населения, живущего за чертой бедности в регионе в 2019 году, составила 13,9%. Доля населения, живущего за чертой крайней бедности — 2,2%.

Прикамье расположилось между Самарской и Амурской областями (31-е и 33-е места соответственно). Из географических соседей Пермского края выше всех оказалась Свердловская область — 11-е место. Ниже всех — Кировская область — 64-е место из 85.

Наивысший показатель в ПФО у Республики Татарстан — 10-е место.

Самыми благополучными субъектами РФ по итогам 2019 года стали Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа. Третью строчку рейтинга занимает Москва. На трёх последних позициях разместились Калмыкия, Алтай и Тыва.

В целом по стране, в сравнении с 2018 годом, доля россиян за чертой бедности снизилась, отмечают аналитики.

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