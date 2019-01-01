Дмитрий Енцов журналист Телетрапы к аэровокзалу «Большое Савино» планируется присоединить в августе Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба правительства Пермского края

Первый этап реконструкции инженерных коммуникаций пермского аэропорта «Большое Савино» должен завершиться в августе этого года. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации со ссылкой на компанию-подрядчик «Стройтрансгаз».

Первый этап включает в себя обустройство перрона, рулежной дорожки С и устройство телетрапов. Последние позволят прилетающим в Пермь пассажирам переходить из самолета в здание аэропорта, минуя улицу.

При этом, пять телетрапов производства компании ThyssenKrupp прибыли в Пермь ещё в июне прошлого года.

Полностью реконструкторские работы должны быть завершены в сентябре.

Из-за этого аэропорт частично работает в ограниченном режиме. 6, 11, 12, 13, 18, 19 июля он будет работать с 8 утра до 19 часов вечера. Причём также закрыт приём и выпуск воздушных судов. При этом рейсы, которые внесены в расписание, будут выполняться.

Напомним, аэропорт работал в привычном круглосуточном режиме с 1 июня. До этого, с 16 мая, он также работал в ограниченном режиме и закрывался в ночные часы из-за реконструкции сопряжения взлётно-посадочной полосы и рулёжной дорожки.

1 июня началась реконструкция перрона общей площадью 33,9 тыс. кв. м, реконструкция рулёжных дорожек, реконструкция водосточно-дренажной системы.

В частности, в рамках реконструкции инженерной инфраструктуры будет установлена радиомаячная система инструментального захода на посадку СП-200.

Она будет с магнитным курсом посадки 32 градуса. В систему входят аппаратные контейнеры, антенные системы, выносное контрольное и антенно-мачтовое устройства, аппаратура дистанционного управления, курсовой радиомаяк (КРМ-32), глиссадный радиомаяк (ГРМ-32), маркерные радиомаяки, дальномерный навигационно-посадочный радиомаяк, прибор контроля дальнего поля и так далее.



Оборудование предназначено для систематизации информации об отклонении от номинальной траектории снижения воздушных судов, а также для определения моментов пролёта точек на траектории захода на посадку.

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