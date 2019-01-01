Сергей Данилов Зампред Пермского краевого суда будет назначен 15 июля Поделиться Поделиться Твитнуть

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ рассмотрит заявления двух претендентов на должность заместителя председателя Пермского краевого суда. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

На должность зампреда претендуют председатель Свердловского суда Перми Александр Устименко и председатель Индустриального суда Перми Алексей Крайнов. Заседание ВККС, на котором будет принято решение по замещении вакантной должности, состоится 15 июля.

Остается вакантной и должность председателя Пермского краевого суда. ВККС рекомендовала президенту РФ две кандидатуры: председателя Пермского райсуда Дмитрия Данилова и председателя Березниковского городского суда Дмитрия Вяткина.

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