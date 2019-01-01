Сергей Данилов После предостережений прокуратуры Александровский машзавод погасил 11 млн. рублей задолженности по заработной плате Поделиться Поделиться Твитнуть

Прокуратура Александровска проверила исполнение трудового законодательства в ОАО «Александровский машиностроительный завод». Установлено, что работодатель изыскал возможность погашения долга по заработной плате, выплатив работникам 11, 1 млн. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края

Установлено, что в апреле-мае 2020 года указанный работодатель не выплатил более чем 500 работникам заработную плату в размере более 12,8 млн. рублей.

По результатам проверки прокурором города генеральному директору завода Гагику Меграбяну внесено представление, а также в отношении юридического лица и его руководителя возбуждено дело об административном правонарушении по ч.7 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства).

Кроме этого 15 июня прокурор Пермского края Андрей Юмшанов объявил директору предостережение о недопустимости нарушений трудового законодательства, предупредив его об уголовной ответственности по ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

Погашение оставшейся суммы остается на контроле прокуратуры города Александровска.

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