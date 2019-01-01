Выпускники ПГИК сдали творческие экзамены через Zoom Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермская государственная академия искусства и культуры

Константин Долгановский

Из-за эпидемии коронавируса Пермский государственный институт культуры изменил порядок отчётности студентов. Госэкзамены в дистанционном формате прошли по программам аспирантуры и ассистентуры-стажировки. Студенты сдают и сами государственные экзамены, и защищают выпускную квалификационную работу. Для этого использовались программы Zoom и Skype. Такой формат позволил также сделать запись защиты и после передать её на архивное хранение.

В настоящее время провести полноценные экзамены для студентов образовательных программ музыкально-инструментальное искусство и живопись не представляется возможным, поэтому студенты будут сдавать госэкзамены в сентябре 2020 года.

Для выпускников бакалавриата и магистратуры привычную форму госэкзаменов решили отменить. Однако студенты всё равно должны защитить выпускные квалификационные работы по своим направлениям подготовки. Отмечается, что в течение всего учебного года выпускники бакалавриата и магистратуры уже реализовывали сценарии для мероприятий, принимали участие в постановках спектаклей, в музыкальных и хореографических выступлениях. Участие студентов в деятельности в творческой жизни института за текущий учебный год и стали доминирующим фактором для определения компетентности студентов. Они отправляли результаты творческой деятельности в фото- и видеоформате. Актёры в одиночку играют свою роль для постановки, хореографы — сольную пластику, а режиссёры конструируют сценарии перформансов и постановок.

Напомним, ранее ряд пермских вузов уже отменил госэкзамены.





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