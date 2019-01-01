Григорий Серёдкин «Серебряный дождь» возобновит радиовещание в Перми 4 июля Поделиться Поделиться Твитнуть

Радиостанция «Серебряный дождь» объявляет о возобновлении вещания в Перми на частоте 98,9 МГц. Об этом сообщает официальный сайт радиостанции.

Радиостанция возобновляет пермское вещание 4 июля — в день 25-летия со дня основания. Сейчас её спутниковое вещание осуществляется более чем в 200 городах России и ближнего зарубежья.

Радиостанция «Серебряный дождь» была в пермском эфире с 2010 по 2016 год, пока не прекратила вещание по экономическим причинам.

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