Дмитрий Енцов журналист Пермский аэропорт вновь ограничивает время работы из-за реконструкции Поделиться Поделиться Твитнуть

Международный аэропорт Большое Савино с 4 июля вновь переходит на ограниченный режим работы из-за ре конструкторских работ.

В пресс-службе аэропорта сообщили, что 4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19 июля он будет работать с 8 утра до 19 часов вечера.

При этом будет закрыт приём и выпуск воздушных судов. При этом рейсы, которые внесены в расписание, будут выполняться.

Напомним, аэропорт работал в привычном круглосуточном режиме с 1 июня. До этого, с 16 мая, он также работал в ограниченном режиме и закрывался в ночные часы из-за реконструкции сопряжения взлётно-посадочной полосы и рулёжной дорожки.

1 июня началась реконструкция перрона общей площадью 33,9 тыс. кв. м, реконструкция рулёжных дорожек, реконструкция водосточно-дренажной системы.

В частности, в рамках реконструкции инженерной инфраструктуры будет установлена радиомаячная система инструментального захода на посадку СП-200.

Она будет с магнитным курсом посадки 32 градуса. В систему входят аппаратные контейнеры, антенные системы, выносное контрольное и антенно-мачтовое устройства, аппаратура дистанционного управления, курсовой радиомаяк (КРМ-32), глиссадный радиомаяк (ГРМ-32), маркерные радиомаяки, дальномерный навигационно-посадочный радиомаяк, прибор контроля дальнего поля и так далее.



Оборудование предназначено для систематизации информации об отклонении от номинальной траектории снижения воздушных судов, а также для определения моментов пролёта точек на траектории захода на посадку.

Реконструкция взлётно-посадочной инфраструктуры необходима для того, чтобы появилась возможность принимать все классы воздушных судов, включая самые тяжёлые. Реконструкция перрона необходима для того, чтобы к аэровокзалу присоединить пять телетрапов.

Все работы должны быть завершены в этом году.

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