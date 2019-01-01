В Прикамье возобновляется работа детских лагерей Учреждения будут открываться поэтапно Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

Опубликован график открытия детских лагерей Прикамья. Об этом «Пятнице» сообщают в Пермском региональном отделении МОО «Содействие детскому отдыху».

Напомним, 26 июня 2020 года краевой оперштаб по борьбе с коронавирусом принял решение возобновить с 4 июля деятельность загородных лагерей отдыха и оздоровления детей, детских оздоровительных лагерей санаторного типа в соответствии с графиком, утверждённым краевым минсоцом по согласованию с краевым Управлением Роспотребнадзора.

Так, с 4 июля откроются следующие учреждения: «Новое поколение», «Сосновый бор», «Нечайка», «Звёздный», «Благодать».

6 июля откроется круглогодичный оздоровительный центр «Салют».

8 июля откроются лагеря «Юность», «Сказка», «Романтик», «Иванов лог», «Малахит», «Благодать ПЛЮС», «Лесная сказка» (МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Звезда» по футболу г. Перми), «Вита», «Центр Сокол», «Восток», «Иван-гора», «Спутник», «Буревестник», «Изумруд», «Раздолье», «Восток-5».

11 июля 2020 года откроются лагеря «Оазис», «Жемчужина», санаторий-профилакторий «Жемчужина», «Солнышко», «Сокол», «Огонёк-ПМ», «Зорька», «Колос», детский лагерь «Наш дом», «Маяк», «Лесная сказка» (МАОУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр «Лесная сказка»), «Чайка», «Атлант».

15 июля открются лагеря «Саши Чекалина», «Парма», «Гагаринец», «Тимуровец», «Чайка» (МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Лидер», г. Кунгур), «Кувинский загородный лагерь», «Камские зори», «Теремок», «Комета», «Дружба», «Ермак», «Алмед».

Однако, как сообщили в «Содействии детскому отдыху», смены в детских лагерях не будут такими, как прежде. Все лагеря получили предписания от Управления Роспотребнадзора о проведении мероприятий в целях предотвращения угрозы распространения COVID-19.

Предписания ужесточат работу лагеря и проведение смены с детьми. Так, обязательно тестирование на наличие антител на COVID-19 всех сотрудников, заезжающих на смену. Работа сотрудников в лагере будет осуществляться вахтовым методом, без ежедневного входа-выхода за территорию лагеря.

Будет проводиться организация медицинского осмотра по типу санпропускника детей в день заезда с обеспечением социальной дистанции. Поэтапный (поотрядный) заезд в течение одного дня.

Не допускается заезд или выезд ребёнка во время смены. Ежедневный двухразовый (утро-вечер) контроль здоровья детей и сотрудников. Усиление медперсонала лагеря дополнительной единицей из числа младшего медперсонала.

Сотрудникам необходимо использовать средства индивидуальной защиты и санитайзеры. В первую неделю смены запрещено проведение общелагерных массовых мероприятий с «перемешиванием» детей. Также введён полный запрет на проведение родительских дней и допуск в лагерь представителей иных организаций. Фактически лагерь этим летом будет работать в режиме обсервации.

Добавим, определены и требования по подготовке ребенка в лагерь, это:

— проведение трёхдневного медицинского наблюдения (обсервации) детей, отъезжающих в лагерь, с заполнением обсервационного листа. По окончании обсервационного периода ребёнку участковый педиатр оформляет медицинскую справку (учётная форма 079у «Медицинская справка о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления»);

— родитель обязательно должен предоставить в лагерь на ребёнка информацию об «Отсутствии контакта с больными новой коронавирусной инфекцией» и «Информацию об обсервационных мероприятиях: обсервацию прошёл (не прошёл) — с указанием даты». Эта информация должна быть прописана в справке формы 079у;

— несовершеннолетние, страдающие хроническими заболеваниями, нуждающиеся в соблюдении назначенного лечащим врачом режима лечения (диета, приём лекарственных препаратов и специализированных продуктов лечебного питания), могут быть направлены только в те лагеря, в которых созданы условия для их пребывания.

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