Рузанна Баталинакорреспондент
Вместо афиши
Культурная жизнь на диване с 3 по 5 июля
Хотелось бы уже перейти к привычному, «доковидному» формату афиши, но пока рано. Оффлайн сменяет онлай очень постепенно, основные культурные события по-прежнему носят виртуальный характер. Рассказываем, что посмотреть и послушать в эти выходные, не нарушая (и чуть-чуть уже нарушая!) режим самоизоляции.
-
3 июля, в течение дня. Пермская государственная художественная галерея выложит новое видео в рамках проекта «Устами художника» (12+). Обычно художник высказывается в своём произведении, которое впоследствии «разговаривает» от лица художника со зрителями и искусствоведами. Тем не менее, всем интересно знать, почему, когда, при каких обстоятельствах художник создаёт то или иное произведение. В коллекции Пермской художественной галереи хранятся не только шедевры давно ушедших эпох, но и произведения наших современников, которые могут рассказать про свои работы от первого лица.
-
3 июля, 22:00. Wink покажет концерт группы «Мумий Тролль» «С Новым годом, крошка!» (18+).
-
3 июля, 22:00. пройдёт концерт французского перкуссионного ансамбля Les Percussions de Strasbourg (6+). В программе: Рафаэль Сендо. Scratch Data; Филипп Юрель. Ritual Trio; Артуро Корралес. Idem; Оскар Бьянки. Aqba, Nel Soffio Tuo Dolce; Владимир Раннев. «Бранль ангелов».
-
-
4 июля, 14:00. Центр поддержки культурных и социальных проектов «АРТкад» проводит лабораторию «АРТкад. Школа этнического творчества» (0+). Это мастер-классы для детей по современному этническому дизайну и декоративно-прикладному искусству на основе традиционной коми-пермяцкой культуры.
-
4 июля, 16:00. Яндекс-Эфир покажет мюзикл Терезы Дуровой «Огниво» (6+).
-
С 4 июля Завод им. Шпагина приглашает на экстерьерную выставку «Приращение Перми. Век XX» (12+). Посетители познакомятся с историей изменения, «приращения» Перми, увидят, как город жил и развивался в ХХ веке. Именно в это время Пермь претерпела самые серьёзные изменения как в пространстве, так и в облике. Город стал миллионником, соединились разные территории Перми. Фотографии сохранили моменты этого развития. Также 4 июля стартует новая экскурсионная программа «Маршрут Мурчисона» (12+).
-
С 7 по 18 июля в Перми в шестой раз пройдёт городской общественный фестиваль разговоров и практик, идей и смыслов «Мосты» (12+) со сквозной темой — возвращение к «нормальному». Особенностью фестиваля этого года станет особая «тёмная линейка» с разговорами о грусти, смерти, сексе и уходящем в городе. Планируется, что обсуждение этих сумрачных тем будет доступно для людей 18+ и может перевалить за полночь. Преимущественно мероприятия фестиваля пройдут виртуально, с редкими, но организованными вылазками в постпандемический город.
-
-
4 июля, 19:00. Medici.TV покажет очередные выпуски проекта #ДетскаяСуббота medici.kids (0+).
-
5 июля, 04:40 (до 6 июля, 03:30). TheatreHD начинает трансляцию оперы «Дон Паскуале» (16+).
-
5 июля, 21:00. Medici.TV продолжает проект #ВоскреснаяКлассика (6+).
-
5 июля, 22:00. Академический дарк-эмбиент от проекта Lemniscate (18+). В программе: Эрик Онья. «Золото Рейна»; Кэти Ван Эк. «Крылья»; Эрик Ваблс. Tautology & Translation; Юрий Каспаров. «Четыре графических рисунка в стиле ретро»; Антон Линдстрем. Gabriel's Epitaph.
-
До 31 июля Пермская краевая библиотека им. Горького приглашает в виртуальный Летний читальный зал (6+). Сотрудники Горьковки подготовили для читателей презентации, виртуальные выставки, всевозможные обзоры о летних хобби и книгах, видеоролики и викторины. Каждый день в Летнем читальном зале будет что-то новое: на сайте и в соцсетях краевой библиотеки можно будет совершить виртуальные путешествия, узнать о том, как выращивать и собирать урожай, встретиться с писателями, слушать лекции, смотреть концерты. Читателям расскажут об электронных библиотеках, редких книгах из фондов Горьковки, периодических изданиях.
-
Ежедневно Дворец молодёжи г. Перми показывает подкаст «Юность в городе Молотов в 1940-е гг.» (12+ от 14 лет). В каждом подкасте длительностью не более 15 минут, двое ведущих расскажут об истории Перми 1940-х годов, работе и досуге его молодых жителей.
-
Ежедневно в 16:00 Пермский дом народного творчества «Губерния» показывает видеопроект «Особенности и детали коллекции костюмов «Народы Прикамья» (6+). Так же ежедневно, но в 21:00 Пермский дом народного творчества «Губерния» показывает документальное кино об истории субэтносов, древних народов и цивилизаций, экранизации сказок, былин, небывальщин и других фольклорных сюжетов, художественные фильмы с фольклорно-этнографической и исторической тематикой «Этнокино» (6+).
-
Еженевно Пермская краевая детская библиотека имени Л. И. Кузьмина проводит виртуальный литературный квест-тур «По страницам детских книг» (0+). Маршрут квеста проходит по одной из центральных улиц Перми — Сибирской. Также еженевно проходит литературная экскурсия «Страна моего детства» (0+). Удивительное путешествие в Страну детства, в которой живут Капитан Коко и Серая шейка, деревенский домовой Топало и странное существо Капризка, дружные, только иногда ссорящиеся друг с другом братья Чук и Гек, а также второклассник и второгодник Иван Семёнов, мечтающий уйти на пенсию. Маршрут проходит по тем местам Перми, где жили или бывали известные детские писатели, и включает посещение зданий и музеев, связанных с их творчеством, а также памятников пермским писателям и литературным героям.
-
Ежедневно Соликамский краеведческий музей показывает экспозицию «Экспонаты нашего музея — звёзды экрана» (0+) — это виртуальный тур об экспонатах музея, которые попали в кадры полнометражных фильмов. Выставка посвящена Году кино в России.
-
Ежедневно Коми-Пермяцкий краеведческий музей им. П.И. Субботина-Пермяка проводит экскурсии по виртуальостной художественной галерее «Я о том лишь пишу, чем живу и дышу…» (6+). Представляет богатство художественной коллекции музея: подлинные произведения изобразительного искусства русской живописной школы середины ХIХ — ХХ вв., творческое наследие художника-авангардиста П.И. Субботина-Пермяка, творчество самобытных коми-пермяцких художников.
-
Ежедневно Драматический театр «Бенефис» показывает спектакль «Не покидай меня» (12+). Режиссёр-постановщик — Заслуженный артист России Александр Староскольцев.
-
Каждую субботу в 17:00 Березниковский драматический театр показывает цикл встреч с режиссёрами театра «Ролевые игры» (16+).
-
мКаждое воскресенье в 18:00 Березниковский драматический театр «киНОтеатр» в рамках проекта «Школа современного зрителя» (16+) будет выходить в прямой эфир и рассказывать о творчестве режиссёра и фильме, который предварительно предложит посмотреть.
-
Ежедневно с 13:00 до 17:00 Березниковский драматический театр, а точнее, автор и актёр БДТ Андрей Кирпищиков, рассказывает «Сказки по телефону» (0+).
-
Ежедневно Коми-Пермяцкий национальный драматический театр им. М. Горького ведёт «Дневник Карантино» (6+) — видеоблог о жизни театра в условиях карантина: репетиции, работа цехов, театральные события.
-
Ежедневно Чайковский театр драмы и комедии показывает ироничный детектив «Ловушка» (12+ от 14 лет), спектакль «Иван-царевич и Серый волк» (6+), драматическую балладу «Не покидай меня» (12+), спектакль «Лисистрата» (16+) и многие другие спектакли.
-
Ежедневно Пермский краевой колледж искусств и культуры показывает отчётный концерт «По обе стороны кулис» (6+).
-
Ежедневно Пермский губернский оркестр проводит цикл концертных программ-дефиле (6+). Дефиле духового оркестра — это особая форма музыкально-хореографического выступления, которая включает в себя единую драматургию всего «спектакля», связывающую музыку и хореографию.
-
Ежедневно Чусовской музей показывает виртуальную выставку «Альбом тылового госпиталя» (0+). В Чусовом во время войны располагалось пять госпиталей. Альбом, хранящийся в музее, рассказывает об одном из них.
-
Ежедневно Пермский краеведческий музей показывает экспозицию «Трогонтериевый слон» (0+), а также виртуальный тур по Музею пермских древностей.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.