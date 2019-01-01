Вместо афиши

Еженевно Пермская краевая детская библиотека имени Л. И. Кузьмина проводит виртуальный литературный квест-тур «По страницам детских книг» (0+). Маршрут квеста проходит по одной из центральных улиц Перми — Сибирской. Также еженевно проходит литературная экскурсия «Страна моего детства» (0+). Удивительное путешествие в Страну детства, в которой живут Капитан Коко и Серая шейка, деревенский домовой Топало и странное существо Капризка, дружные, только иногда ссорящиеся друг с другом братья Чук и Гек, а также второклассник и второгодник Иван Семёнов, мечтающий уйти на пенсию. Маршрут проходит по тем местам Перми, где жили или бывали известные детские писатели, и включает посещение зданий и музеев, связанных с их творчеством, а также памятников пермским писателям и литературным героям.