Алёна Беляева В библиотеку как на праздник Пермский край профинансирует преобразование трёх библиотек в модельные Поделиться Поделиться Твитнуть

Модельная библиотека в Березниках

К осени завершится переоборудование библиотек в модельные в Березниках, Соликамске и Лысьве. Каждая из них была отобрана в результате конкурса министерства культуры Пермского края и получила на модернизацию по 5 млн руб. из регионального бюджета.

В 2019 году две первые модельные библиотеки в Перми появились благодаря федеральной субсидии национального проекта «Культура». В 2020 году в конкурсе на федеральное финансирование выиграли ещё три муниципалитета — Пермь, Лысьва и Красновишерск. На эти цели Пермский край получит 20 млн руб. Таким образом, к концу 2020 года в Пермском крае появятся восемь модельных библиотек, оборудованных как современные культурные центры для образования и общения.

Краевые власти решили повторить этот опыт в муниципалитетах в рамках региональной составляющей нацпроекта «Культура»: зачастую именно библиотеки являются главным учреждением культуры в территориях. Как напомнил на заседании правительства 25 июня министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский, сегодня в Прикамье 709 библиотек, и из года в год они доказывают свою социальную значимость и востребованность. Только в 2019 году их посетили более девяти миллионов раз.

Модельная библиотека в Березниках

На конкурс министерства культуры Пермского края, объявленный 1 июня, поступило шесть заявок. Три из них были признаны победителями. Современную компьютерную технику, информационные сервисы, библиотечную мебель и новые издания получат библиотека №7 в Соликамске, центральная детская библиотека города Лысьвы и библиотека №3 в Березниках.

В Березниках сегодня — 26 библиотек. По словам главы отделения культуры администрации города Олега Котельникова, их посещают около 500 тыс. читателей в год. «Как мы знаем по опыту коллег в Перми, посещаемость модельных библиотек увеличивается в два раза, — отметил Котельников. — Поэтому мы не намерены ограничиваться одной библиотекой нового поколения. У нас есть подробный план до 2026 года. В нём расписано, в каком году и каким образом мы будем каждую из наших 26 библиотек делать модельной. Это будет происходить благодаря участию в краевом конкурсном отборе, а также за счёт средств местного бюджета. Последнее касается, прежде всего, небольших сельских библиотек».

Модельная библиотека в Березниках

Сейчас в библиотеке №3 идут ремонтные работы, которые закончатся к августу. После этого пространство учреждения будет переоборудовано в соответствии с победившем на региональном конкурсе дизайн-проектом. Как заметила директор МАУК «Центральная библиотечная система» (Березники) Елена Лобанова, «раньше всё было традиционно»: библиотечное хранилище, читальный зал, стеллажи, место выдачи книг. «После того как библиотека будет модернизирована, её пространство будет разделено на функциональные зоны. Например, будут зоны для отдыха и общения, для работы на ноутбуках, для консультаций, детское пространство, зона открытого фонда и зона хранения», — пояснила Елена Лобанова.

Кроме внешнего оформления, изменится и концепция работы библиотеки. В ней планируется проводить фестивали и творческие встречи, лекции и литературные вечера, конференции и конкурсы. Как утверждает Елена Лобанова, библиотека №3 станет образцом принципиально иной работы с читателями, на который неизбежно будут равняться остальные 25 библиотек. «Все три штатных сотрудника пройдут обучение в федеральных и государственных образовательных учреждениях в сфере культуры и искусства в Москве и Санкт-Петербурге», — рассказала Елена Юрьевна.

Напомним, первые библиотеки нового поколения в рамках национального проекта «Культура» появились в Прикамье в 2019 году. В 2020 году по федеральной программе в Пермском крае откроются ещё три модельных библиотеки: в Перми, Лысьве и Красновишерске. Ими стали библиотеки №1 им. Л.Н. Толстого и №8 им. Н.А. Островского. В 2020 году по федеральной программе в Пермском крае откроются ещё три модельных библиотеки: в Перми, Лысьве и Красновишерске. На реализацию этого проекта в регион получит 20 миллионов рублей из федерального бюджета.

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